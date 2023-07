Perwakilan Nuklir Korut Dari Korsel Dan AS Bertemu Di Jepang, Kritik Provokasi Korut

Photo : YONHAP News

Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea Kim Gunn, Perwakilan nuklir Korea Utara dari Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) bertemu di Jepang untuk mengkritik provokasi misil dan nuklir secara ilegal, dan juga menghadapi provokasi tambahan secara saksama.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan, bahwa Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea Kim Gunn bertemu dengan Perwakilan Khusus AS untuk Kebijakan Korea Utara, Sung Kim di Karuizawa, prefektur Nagano, Jepang, serta mengkritik provokasi dan ancaman nuklir dan misil Korea Utara yang meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea.Ditambahkan pula, dua negara turut mengevaluasi postur kesiapsiagaan dan sistem pencegahan yang berjalan lancar melalui Grup Konsultatif Nuklir (NCG), serta upaya dalam menghadapi kemungkinan provokasi tambahan secara saksama berdasarkan postur pertahanan gabungan antara dua negara.Kedua negara juga menyatakan akan melanjutkan koalisi dengan dunia internasional, berdasarkan kerja sama antara Korea Selatan dan AS, agar Korea Utara menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang bermanfaat melalui pengembangan nuklir dan provokasi.Selain itu dua negara memperketat kerja sama untuk memblokir sumber dana pengembangan misil dan nuklir melalui aktivitas digital yang ilegal, pengiriman buruh Korea Utara ke luar negeri, alih muatan secara ilegal di laut, dan lainnya.Dua negara juga menekankan peran Cina yang berpengaruh besar pada Korea Utara, serta akan meningkatkan komunikasi dengan Cina.Ditambahkan pula, pengembangan misil dan nuklir secara ilegal justru memperburuk kesengsaraan HAM penduduk Korea Utara, sehingga dua negara akan berupaya untuk memperbaiki HAM di Korea Utara ke dunia internasional.Sebelumnya, Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea Kim Gunn, Perwakilan Khusus AS untuk Kebijakan Korea Utara, Sung Kim dan Direktur Jenderal Biro Urusan Asia dan Oseania di Kementerian Luar Negeri Jepang Takehiro Funakoshi, membahas langkah lanjutan misil dan nuklir Korea Utara di dalam pertemuan perwakilan nuklir Korea Utara tiga negara yang berlangsung di Jepang pada tanggal 20 Juli.