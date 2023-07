Korsel Dan Vietnam Akan Bentuk Satgas Untuk Perdagangan Bilateral

Photo : YONHAP News

Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan mengatakan pada hari Jumat (21/07), bahwa Korea Selatan dan Vietnam akan membentuk satgas untuk perdagangan, dalam membantu mencapai tujuan mereka melipatgandakan perdagangan bilateral menjadi 150 miliar dolar AS pada tahun 2030.Pada bulan Juni, kedua negara telah menandatangani nota kesepahaman (MOU) untuk membentuk satgas bertajuk "Korea Plus di Vietnam" di pemerintah Seoul dan tim "Vietnam Plus di Korea" di bawah pemerintah Vietnam, yang akan bertanggung jawab untuk bertukar informasi tentang kondisi perdagangan dan industri, mendukung eksportir dan eksplorasi peluang bisnis.Menurut Kementerian, dengan melakukan hal tersebut kedua negara menargetkan untuk mencapai 150 miliar dolar AS dalam perdagangan dua arah pada tahun 2030, naik dari 87,7 miliar dolar AS pada tahun 2022.Sebagai upaya tindak lanjut, Kementerian mengadakan pertemuan perdana pada hari Jumat, untuk membahas rincian pendirian yang dihadiri oleh pejabat perdagangan dari Kedutaan Besar Vietnam di Seoul.Para pejabat juga membahas rencana untuk mendukung implementasi lebih dari 100 MOU yang ditandatangani bulan lalu antara organisasi pemerintah dan perusahaan swasta, setelah pertemuan antara Presiden Yoon Suk Yeol dan Presiden Vietnam Vo Van Thuong di Hanoi.Kementerian mengatakan bahwa Korea Selatan dan Vietnam akan mengadakan pertemuan tingkat Menteri akhir tahun ini untuk mengeksplorasi upaya memperdalam hubungan industri dan meningkatkan perdagangan.Ditambahkan, bahwa Vietnam adalah mitra dagang terbesar ketiga bagi Korea Selatan pada tahun 2022, dan kedua belah pihak memiliki potensi untuk kerja sama yang lebih besar dalam industri yang lebih luas, terutama di bidang mineral, karena Vietnam memiliki cadangan mineral tanah jarang (rare earth) terbesar kedua di dunia.