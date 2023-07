UNC Dalam Upaya Komunikasi Dengan Militer Korut Terkait Tentara AS

Photo : YONHAP News

Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNC) dilaporkan telah melakukan kontak dengan Korea Utara terkait tindakan seorang tentara AS yang menyeberang ke Korea Utara di Area Keamanan Bersama (JSA) pekan lalu.Dalam sebuah wawancara dengan The Times yang berbasis di London pada hari Sabtu (22/07) waktu setempat, Wakil Komandan UNC Andrew Harrison mengatakan bahwa lokasi Prajurit Travis King saat ini belum diketahui, namun komunikasi dengan Tentara Rakyat Korea Utara sedang diupayakan.Wakil Komandan itu mengatakan bahwa UNC mempertahankan "dialog berlanjut" dengan militer Korea Utara lewat JSA melalui hotline "pink phone" yang menghubungkan kedua belah pihak.Harrison menolak untuk menguraikan rincian kontak tersebut mengingat negosiasi aktif yang menjadi perhatian utama adalah keselamatan King.Pemerintah AS sebelumnya telah menghubungi Korea Utara melalui berbagai saluran untuk mendapatkan informasi tentang status prajurit tersebut dan membawanya kembali, namun belum berhasil.