Film Animasi Pixar 'Elemental' Pecahkan Rekor 5 Juta Penonton Di Korsel

Photo : YONHAP News

Film animasi Disney-Pixar, "Elemental," tampak sangat diminati di Korea Selatan dengan berhasil memecahkan rekor lima juta penonton bioskop, meskipun mendapatkan skor box office yang mengecewakan di Amerika Utara.Menurut informasi tiket film Korea Selatan pada hari Senin (24/07), film animasi tersebut telah menarik 5,03 juta penonton bioskop pada hari Minggu (23/07), dalam hari ke-40 setelah dirilis.Pencapaian tersebut melampaui film terlaris Disney Pixar sebelumnya 'Inside Out' yang menarik 4,97 juta penonton bioskop pada 2015 silam.Bahkan diantara seluruh film yang sudah dirilis tahun ini, jumlah penonton film 'Elemental' itu berada di posisi ketiga penonton terbanyak, disusul oleh seri ketiga film aksi Korea Selatan, berjudul "THE ROUNDUP : NO WAY OUT" dengan menarik 10,67 juta penonton bioskop dan film animasi Jepang, 'Suzume' yang sudah ditonton sebanyak 5,54 juta orang di Korea Selatan.Menurut Box Office Mojo, situs agregasi pendapatan film, 'Elemental' memperoleh sebanyak 137 juta dolar AS di box office di Amerika Utara. Sementara menurut Dewan Film Korea, 'Elemental' meraih pendapatan domestik sebesar 49,7 miliar won, tertinggi kedua di dunia setelah Amerika Utara.Alasan utama di balik kesuksesan film ini adalah penggabungan berbagai elemen yang beresonansi dengan para penonton Korea Selatan.Film ini didasarkan pada pengalaman sutradara Amerika keturunan Korea Peter Sohn, yang tinggal di New York sebagai seorang imigran. Selain itu, banyak penonton mengungkapkan resonansi yang mendalam dengan pesan keragaman film 'Elemental' tersebut.