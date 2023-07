'K-Tourism Road Show' Sukses Digelar Di New York Pada 19-22 Juli

Photo : YONHAP News

Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea mengatakan pada hari Senin (24/07) bahwa dalam rangka memperingati 70 tahun aliansi Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS), pihaknya bersama Organisasi Pariwisata Korea (KTO) telah sukses menggelar acara 'K-Tourism Road Show' di Rockefeller Center dan Times Square New York yang berlangsung pada tanggal 19 hingga 22 Juli 2023.Ajang tersebut merupakan acara tahunan untuk mempromosikan secara intensif tahun kunjungan ke Korea 2023 hingga 2024 di 15 kota di seluruh dunia, dalam misi memperkenalkan budaya Korea dan juga meningkatkan minat terhadap pariwisata Korea.Kedua lembaga tersebut menargetkan untuk menarik satu juta turis warga AS dalam tahun ini, sehingga menyediakan berbagai acara agar popularitas K-culture lokal saat ini akan diubah menjadi permintaan untuk mengunjungi Korea Korea Selatan.Di Rockefeller Center, stan informasi tur dibuka, selain tersedianya acara-acara untuk mengenakan pakaian tradisional Hanbok yang pernah tampil dalam video musik K-Pop, konsultasi K-makeup, dan makan K-ayam serta acara mencicipi minuman kesehatan.Di Times Square, kontes cover dance K-Pop 'Dance to Korea' diadakan dengan hadiah berupa tiket pesawat ke Korea Selatan. Tujuh tim yang dipilih dari total 584 tim peserta dari seluruh Amerika naik ke panggung tersebut.Di sisi lain, konferensi pariwisata Korea juga digelar di New York Lotte Palace Hotel pada tanggal 20 Juli, dengan dihadiri oleh sekitar 200 pebisnis dan wartawan lokal. Veteran Perang Korea dan keturunan veteran juga diundang dalam konferensi tersebut.'K-Tourism Road Show' juga akan diadakan di Los Angeles pada bulan Agustus mendatang.