JCS: ‘Korut Tembakkan 2 Rudal Balistik Jarak Pendek Ke Arah Laut Timur’

Kepala Staf Gabungan (JCS) mengatakan bahwa Korea Utara menembakkan dua rudal balistik jarak pendek ke arah Laut Timur pada malam hari Senin (24/07).JCS mengungkapkan bahwa pihaknya mendeteksi dua rudal balistik yang diluncurkan dari daerah dekat Pyongyang ke Laut Timur pada pukul 23.55 pada hari Senin dan pada pukul 24:00 dini hari Selasa (25/07), terbang sejauh 400 kilometer sebelum jatuh ke laut.Otoritas intelijen Korea Selatan dan AS sedang menganalisis rincian peluncuran tersebut, termasuk jenis rudal yang diluncurkan.JCS mengkritik serangkaian peluncuran rudal baru-baru ini oleh Korea Utara sebagai tindakan provokasi serius yang membahayakan perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea dan juga secara global, serta merupakan pelanggaran nyata terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB.JCS mengatakan bahwa pihaknya akan memantau situasi dengan cermat dan bekerja sama dengan AS untuk mempersiapkan diri menghadapi provokasi tambahan dari Korea Utara sambil mempertahankan postur kesiapan yang tegas.Peluncuran itu terjadi dua hari setelah Korea Utara meluncurkan beberapa rudal jelajah ke arah Laut Barat, dan lima hari setelah menembakkan dua rudal balistik jarak pendek ke Laut Timur.Provokasi tersebut terjadi beberapa jam setelah kedatangan kapal selam AS bertenaga nuklir di sebuah pelabuhan di Pulau Jeju.