Photo : YONHAP News

Lagu debut solo Jungkook dari BTS berjudul "Seven" langsung menempati urutan puncak Billboard Hot 100 di Amerika Serikat (AS) setelah memasuki daftar tersebut.Hal tersebut dinyatakan oleh Billboard pada hari Senin (24/07) waktu setempat, bahwa lagu "Seven" milik Jungkook menduduki urutan teratas.Penempatan urutan puncak di Hot 100 oleh penyanyi solo K-pop merupakan kali kedua setelah Jimin dari BTS dengan lagunya "Like Crazy"."Seven" menceritakan tentang emosi yang selalu berdampingan dengan kekasih selama sepekan, dan dipadukan dengan suara Jungkook yang lembut serta irama lagu pop yang terasa sangat harmonis."Seven" mencatatkan rekor dengan total 21,9 juta streaming, 6,4 juta pendengar di radio, dan 153.000 single digital dan CD yang terjual sejak dirilis pada 14 hingga 20 Juli lalu.