Produksi Industri, Konsumsi, Investasi Naik Untuk Bulan Kedua

Photo : YONHAP News

Produksi industri, konsumsi, dan investasi, semuanya tumbuh di bulan Juni dan membukukan kenaikan tiga kali lipat selama dua bulan berturut-turut.Badan Pusat Statistik Korea Selatan mengatakan pada hari Jumat (28/07), bahwa indeks produksi industri negara secara keseluruhan naik tipis 0,1% dari bulan sebelumnya dan berada di angka 111,1% pada bulan Juni.Produksi dalam industri pertambangan dan manufaktur turun 1% dalam satu bulan di bulan Juni, sementara output dalam produksi semikonduktor naik 3,6% dan industri jasa naik 0% dalam satu bulan.Penjualan ritel, yang merupakan indikator utama tingkat konsumsi, naik 1% per bulan, sementara investasi fasilitas naik 0,2% per bulan di bulan Juni dan naik selama tiga bulan berturut-turut.Indikator gabungan yang mengukur fase saat ini dari siklus bisnis, turun 0,2% per bulan menjadi 99,7% di bulan Juni. Indikator utama komposit yang memproyeksikan siklus bisnis di masa depan naik 0,3% poin menjadi 98,8%.