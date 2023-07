Menhan AS Puji Aliansi Korsel-AS Pada Hari Jadi Gencatan Senjata

Photo : YONHAP News

Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengatakan bahwa aliansi Korea Selatan-AS yang kokoh kini lebih kuat dari sebelumnya, 70 tahun setelah penandatanganan gencatan senjata Perang Korea.Menhan AS membuat pernyataan tersebut dalam sebuah pernyataan yang dirilis dalam peringatan 70 tahun penandatanganan gencatan senjata pada hari Kamis (27/07).Austin mengatakan dalam 70 tahun sejak penandatanganan gencatan senjata dan Perjanjian Pertahanan Bersama AS-Korea Selatan tidak lama setelahnya, aliansi yang kokoh itu menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan kedua negara akan terus bertindak serempak sesuai dengan moto aliansi, "Kita Berjalan Bersama."Austin meminta semua warga Amerika untuk mengingat pengorbanan dalam Perang Korea dan keberanian mereka yang berjuang melawan agresi saat menghadapi musuh, medan yang berat, serta kondisi yang tak mengerikan. Dia mencatat bahwa lebih dari 36 ribu anggota militer AS tewas dalam pertempuran bersama dengan ratusan ribu lainnya dari Korea Selatan dan negara-negara mitra yang bertugas di Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa.Menhan AS juga menambahkan bahwa sekitar tujuh ribu anggota militer AS yang gugur dalam perang tersebut masih belum ditemukan, dan AS memiliki tugas yang serius untuk terus mencari jawaban bagi keluarga-keluarga Amerika serta orang yang mereka cintai masih belum ditemukan.