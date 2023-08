KTT Korsel, AS, Jepang Akan Digelar Pada 18 Agustus Mendatang

Photo : YONHAP News

Kantor Kepresidenan Korea Selatan mengumumkan para pemimpin Korea Selatan, Amerika Serikat (AS) dan Jepang akan bertemu di kediaman kepresidenan Amerika Camp David, dekat Washington pada tanggal 18 Agustus mendatang.Juru Bicara Kantor Kepresidenan Lee Do-woon pada hari Sabtu (29/07) mengatakan, bahwa Presiden Yoon Suk Yeol akan mengunjungi AS untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tiga arah atas undangan Presiden AS Joe Biden.Lee membeberkan ketiga pemimpin diharapkan untuk membahas langkah-langkah perluasan kerja sama dalam menangani ancaman nuklir dan rudal Korea Utara, serta kerja sama di sektor keamanan ekonomi hingga urusan regional dan global.Ini merupakan pertama kalinya sejak Biden menjabat, dalam mengundang para pemimpin luar negeri ke Camp David, yang terletak sekitar 100 kilometer barat laut Washington DC.Jubir Lee melanjutkan pertemuan mendatang juga menandai KTT pertama yang digelar secara terpisah dari pertemuan multilateral di antara tiga pemimpin.Seoul yakin pertemuan puncak di Camp David menunjukkan komitmen Washington untuk kerja sama dan persahabatan antara ketiga negara.Lee menambahkan Camp David dinilai menjadi lokasi yang ideal dalam menggelar pembicaraan yang mendalam ​​selama jangka waktu yang lama dalam suasana yang sangat nyaman.Pemimpin Korea Selatan terakhir yang mengunjungi Camp David adalah mantan Presiden Lee Myung-bak untuk mengadakan KTT Korea Selatan dan AS pada 2008 lalu.Lebih lanjut Lee mengatakan bahwa KTT yang akan datang akan berfungsi sebagai titik balik penting untuk meningkatkan kerja sama trilateral ke tingkat yang lebih tinggi dan baru.Karena pertemuan puncak tersebut diharapkan dapat memajukan visi bersama mengenai tantangan keamanan global dan regional, tatanan internasional yang berdasarkan aturan, serta lebih aktif berkontribusi pada keamanan dan kemakmuran ekonomi.Sementara itu, John Kirby, Koordinator Dewan Keamanan Nasional untuk Komunikasi Strategis mengatakan, bahwa dalam KTT tersebut para pemimpin akan merayakan babak baru dalam hubungan trilateral saat mereka menegaskan kembali ikatan persahabatan dan aliansi yang kuat satu sama lain.Ditambahkan, secara khusus ketiga pemimpin akan membahas perluasan kerja sama trilateral di seluruh Indo-Pasifik dan sekitarnya, termasuk untuk mengatasi ancaman berkelanjutan yang ditimbulkan oleh Korea Utara dan untuk memperkuat hubungan dengan ASEAN serta Kepulauan Pasifik.