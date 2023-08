Photo : YONHAP News

Film animasi Disney-Pixar, "Elemental," berhasil menduduki peringkat teratas film asing 2023 terlaris di Korea Selatan setelah menggeser film animasi Jepang, 'Suzume'.Menurut informasi tiket film Korea Selatan pada hari Senin (31/07), film "Elemental" telah ditonton oleh 5,58 juta penonton di bioskop.Jumlah penonton film 'Elemental' itu juga berada di posisi ketiga sebagai penonton terbanyak di antara semua film animasi yang sudah dirilis di Korea Selatan, setelah film 'Frozen 2' dan 'Frozen'.Fim "Elemental" berkisah tentang Ember, perempuan dari elemen api yang memiliki sifat sangat membara dan tak bisa mengontrol emosinya. Pada suatu hari, rumah Ember kemasukan air dan bersama air tersebut juga terbawa Wade dari elemen air. Ember menemukan potensi baru dirinya, sembari membangun hubungan persahabatan dengan Wade.Sementara itu, film Korea Selatan "Smugglers" secara resmi melampaui 1 juta penonton bioskop pada hari Sabtu (29/07), hanya dalam waktu kurang dari empat hari setelah dirilis. Pencapaian itu menjadikannya sebagai film Korea tercepat kedua yang tembus 1 juta penonton tahun ini setelah film "The Roundup: No Way Out atau The Outlaws 3".Smugglers merupakan film action crime berlatar tahun 1970-an di sebuah desa kecil yang damai di tepi laut, dengan menceritakan para penyelam laut dalam di desa itu yang secara tiba-tiba terlibat dalam tindak kejahatan penyelundupan.