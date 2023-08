Korsel Dan AS Sepakat Untuk Segera Tuntaskan Adopsi SOSA

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) telah sepakat untuk segera menyelesaikan penerapan Pengaturan Keamanan Pasokan (SOSA) setelah prosedur administratif terkait selesai.Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Seoul mengatakan pada hari Senin (31/07) bahwa Menterinya, Eom Dong-hwan, dan Wakil Menteri Pertahanan AS untuk Akuisisi dan Keberlanjutan William LaPlante mencapai kesepakatan tersebut dalam pertemuan Komite Teknologi Pertahanan dan Kerja sama Industri (DTICC) pada hari Jumat (28/07) lalu.DTICC adalah salah satu sub-komite dari Rapat Konsultatif Keamanan (SCM), dialog pertahanan tingkat menteri tahunan antara Seoul dan Washington.SOSA adalah perjanjian antara Pentagon dan negara-negara sekutu yang menetapkan kerangka kerja bagi AS untuk menerima dan memberikan dukungan prioritas untuk barang dan jasa yang berhubungan dengan pertahanan.Kedua pejabat tersebut juga membahas cara-cara untuk mengupayakan adopsi Perjanjian Pengadaan Pertahanan Timbal Balik sebagai bagian dari upaya untuk membangun struktur kerja sama yang berkelanjutan dengan membuka pasar industri pertahanan satu sama lain.Pertemuan DTICC pada Jumat lalu merupakan pertemuan pertama dalam lima tahun terakhir setelah ditangguhkan karena pandemi COVID-19, dengan pertemuan berikutnya yang direncanakan akan digelar di Korea Selatan pada kuartal kedua tahun depan.