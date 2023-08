Dubes Korsel Untuk AS: 'Hubungan Seoul-Tokyo Yang Membaik Memungkinkan KTT'

Photo : YONHAP News

Duta Besar Korea Selatan untuk AS, Cho Hyun-dong mengatakan bahwa, pertemuan puncak mendatang antara Korea Selatan, AS dan Jepang dapat terlaksana berkat hubungan Seoul-Tokyo yang membaik.Cho membuat penilaian tersebut di Washington selama pertemuan dengan koresponden Korea Selatan pada hari Senin (31/07) waktu setempat, dan mengatakan bahwa hubungan yang membaik memungkinkan kerja sama trilateral berkembang ke tingkat yang baru.Duta Besar secara khusus mencatat bahwa KTT ini merupakan KTT pertama dari tiga pemimpin yang tidak terjadi di sela-sela konferensi multilateral, dan juga KTT pertama yang diadakan di Camp David sejak Presiden AS Joe Biden menjabat.Cho mengatakan bahwa fakta terakhir ini menunjukkan pandangan khusus yang dimiliki Biden terhadap hubungannya dengan presiden Korea Selatan, hubungan Seoul-Washington dan kerja sama antara Korea Selatan, AS dan Jepang.Juga terdapat spekulasi bahwa KTT yang dijadwalkan pada tanggal 18 Agustus mendatang, mungkin merupakan yang pertama dari serangkaian pertemuan tiga arah yang teratur.