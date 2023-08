Neraca Perdagangan Korsel Bulan Juli Surplus 1,63 Miliar Dolar AS

Photo : YONHAP News

Neraca perdagangan Korea Selatan per bulan mencapai level surplus selama dua bulan berturut-turut.Ekspor mengalami penurunan selama sepuluh bulan, dan impor berkurang secara lebih besar daripada ekspor akibat penurunan harga energi dan bahan baku, sehingga neraca perdagangan mencapai surplus.Menurut data dari Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan Sumber Daya, neraca perdagangan pada bulan Juli mencapai surplus senilai 1,63 miliar dolar AS.Nilai ekspor bulan Juli mengalami penurunan 16,5% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu dengan 50,33 miliar dolar AS, serta nilai impor mencapai 48,71 miliar dolar AS, atau turun 25,4%.Ekspor bulanan terus mengalami penurunan selama sepuluh bulan sejak bulan Oktober tahun lalu, dan ekspor semikonduktor bulan Juli berkurang 34% dibandingkan bulan yang sama pada tahun lalu.