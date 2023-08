Presiden Yoon Bertemu Dengan Anggota Majelis Rendah AS Yang Mengunjungi Korsel

Photo : YONHAP News

Presiden Yoon Suk Yeol bertemu dengan anggota parlemen Amerika Serikat (AS) yang mengunjungi Korea Selatan dan meminta kerja sama agar rancangan undang-undang yang diakses oleh parlemen AS bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi kedua negara secara bersamaan.Juru Bicara Kantor Kepresidenan Korea Selatan Lee Do-un menyatakan pada hari Senin (31/07), bahwa Presiden Yoon bertemu dengan delegasi AS yang beranggotakan delapan orang termasuk Ketua Panitia Penghasilan Pajak di Majelis Rendah AS, Jason Smith. Dalam pertemuan tersebut mereka berdiskusi mengenai kerja sama ekonomi antara dua negara, kemudian masalah regional dan internasional, serta beberapa topik lainnya.Panitia Penghasilan Pajak di Majelis Rendah AS merupakan panitia utama yang menangani kebijakan perpajakan AS, manajemen pasokan rantai di luar negeri, serta kebijakan perdagangan termasuk FTA.Di dalam pertemuan tersebut, Presiden Yoon mengatakan dirinya berharap agar dua negara dapat melakukan kerja sama yang erat dan menunjukkan kepemimpinan global berdasarkan aliansi teknologi tercanggih.Ditambahkan pula, investasi dan pertukaran aktif antara perusahaan dua negara berkontribusi bagi pemulihan jaringan pasokan dan kestabilan.Yoon meminta kepada delegasi agar RUU yang diakses parlemen AS, dapat mengaktifkan kerja sama dua negara agar mewujudkan pertumbuhan bersama antara dua negara.Ketua Smith mengatakan pihaknya terus mendukung kerja sama dua negara agar aliansi kedua negara dapat berkembang sebagai aliansi yang dapat dipercayai menghadapi krisis energi, bahan pangan, persaingan teknologi tercanggih, dan lain sebagainya.Sementara itu, delegasi tersebut juga bertemu dengan Menteri Perindustrian, Perdagangan, dan Sumber Daya Lee Chang-yang dan membahas mengenai UU Pengurangan Inflasi (IRA), UU Semikonduktor, kerja sama di bidang energi, dan lainnya.