Aktris Lee Ha-nee Raih Penghargaan Aktris Terbaik Di Festival Film Asia New York Ke-22

Photo : YONHAP News

Agensi aktris Korea Selatan Lee Ha-nee, Saram Entertainment menyatakan bahwa Lee Ha-nee meraih penghargaan Best of the East Award di Festival Film Asia New York ke-22.'New York Asian Film Festival' adalah perwakilan festival film Asia di Amerika Utara, yang diadakan setiap tahun di New York, Amerika Serikat.Tahun ini, film "Killing Romance" yang dibintangi oleh Lee Ha-nee terpilih sebagai film pembuka, disusul oleh film "Panthom" yang juga dibintangi oleh dirinya.Lee Ha-nee menyatakan rasa terima kasihnya dan juga merasa terhormat sambil mengatakan bahwa "Killing Romance" dan "Panthom" adalah film yang dibuat melalui proses yang sulit saat menghadapi kondisi COVID-19.Sementara itu dalam gelaran festival tahun lalu, aktor Ryu Seung-ryong memenangkan penghargaan yang sama melalui film "Perhaps Love", dan film SF dari sutradara Choi Dong-hoon "Alienoid" yang ditayangkan sebagai karya penutupan festival.