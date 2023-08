PM Kishida Akan Bertemu Presiden Yoon Dan Biden Secara Terpisah Di AS

Photo : YONHAP News

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan bahwa dirinya akan menggelar pertemuan terpisah dengan Presiden Yoon Suk Yeol dan Presiden Joe Biden di sela Konferensi Tingkat Tinggi antara Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jepang yang digelar di AS pada tanggal 18 Agustus mendatang.PM Kishida menekankan bahwa dirinya akan menjadikan KTT tiga negara tersebut sebagai peluang untuk meningkatkan kerja sama yang strategis dalam memperkokoh ketertiban internasional yang bebas dan terbuka serta menangani masalah Korea Utara.KTT antara Korea Selatan, AS dan Jepang dijadwalkan akan berlangsung di Camp David di sekitar Washington DC, AS pada tanggal 18 Agustus mendatang.