AS Wacanakan Pernyataan Bersama Dari Korsel Dan Jepang Untuk Kerja Sama Trilateral

Photo : YONHAP News

Amerika Serikat (AS) dilaporkan menginginkan kesepakatan antara Korea Selatan dan Jepang tentang kewajiban untuk berkonsultasi bersama dengan pihak lain jika terjadi serangan. Wacana tersebut akan dimasukkan dalam pernyataan bersama selama pertemuan puncak trilateral yang akan berlangsung di Camp David bulan ini.Financial Times memberitakan pada hari Selasa (01/08) waktu setempat, bahwa AS khususnya, juga berupaya untuk memasukkan pengakuan oleh kedua negara bahwa ketiga negara memiliki "kerentanan bersama," yang memang merujuk pada Korea Utara dan Cina.Laporan tersebut justru menunjukkan AS berniat untuk memperkuat kerja sama keamanan dengan Korea Selatan dan Jepang, demi peningkatan daya pencegahan dalam melawan ancaman Korea Utara dan Cina di kawasan Indo-Pasifik.Tentunya, AS telah menandatangani perjanjian pertahanan terpisah dengan Korea Selatan dan Jepang, namun sistem kerja sama keamanan antara Seoul dan Tokyo masih belum dibentuk.Keinginan kuat AS untuk kerja sama keamanan trilateral telah menemui hambatan karena perselisihan sejarah antara kedua negara di Asia Timur, serta adanya penentangan publik di Korea Selatan terhadap kerja sama keamanan dengan Jepang.Namun, pemerintahan Biden tampaknya secara aktif mendorong kerja sama keamanan yang diperkuat di antara ketiga negara di tengah hubungan Seoul dan Tokyo yang membaik di bawah pemerintahan Yoon Suk Yeol.Financial Times melanjutkan bahwa pernyataan bersama itu tidak akan menjadi perjanjian keamanan kolektif formal.Juru Bicara Kementerian Pertahanan AS Patrick Ryder menuturkan bahwa, Washington akan terus bekerja sama secara erat dengan kedua negara itu untuk melakukan segala yang bisa mendukung, demi menciptakan komunikasi yang berjalan lancar terkait upaya bersama dari ketiga negara dalam menjamin perdamaian dan stabilitas regionalnya.