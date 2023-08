Angka COVID-19 Pertengahan Agustus Diprediksi Akan Capai 60 Ribu Kasus Per Hari

Photo : YONHAP News

Sejalan dengan peningkatan jumlah kasus baru COVID-19 selama lima pekan berturut-turut, otoritas kesehatan memprediksikan bahwa jumlah pasien COVID-19 pada pertengahan bulan Agustus ini akan mencapai rata-rata 60 ribu kasus atau maksimal 76 ribu kasus per hari.Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea (KDCA) menyatakan bahwa, kasus baru COVID-19 pada pekan keempat bulan Juli (23-30) mencapai 313.906 kasus dengan meningkat 23,7% dibandingkan pekan sebelumnya.Kasus baru rata-rata per hari dalam seminggu mencapai 44.844 kasus, dengan angka reproduksi penularan COVID-19 mencapai 1,19. Jika angka reproduksi tersebut lebih tinggi dari 1, maka berarti jumlah kasus COVID-19 menyebar secara signifikan.Jumlah pasien kritis di rumah sakit mencapai 170 kasus per hari, dan jumlah kematian mencapai 13 kasus dengan masing-masing meningkat 197% dan 72,5%.Otoritas kesehatan menyatakan bahwa kondisi penyebaran COVID-19 di musim panas ini dapat ditangani, dan ada kemungkinan muncul kenaikan atau penurunan dalam tahun ini sesuai dengan kemunculan varian baru, masa kekebalan tubuh melalui vaksinasi, dan lain sebagainya.Namun, kondisi saat ini perlu dipantau karena kecepatan penyebaran COVID-19 pada akhir-akhir ini cukup tinggi seiring dengan bertambahnya pasien kalangan lansia 60-an tahun ke atas.Sementara itu, pemerintah akan menurunkan level penyakit menular COVID-19 ke level 4 dari yang sebelumnya level 2 pada bulan ini, dengan memperhatikan perlindungan kalangan berisiko tinggi sambil tetap menjaga protokol kesehatan.