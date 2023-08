NewJeans Puncaki Tangga Album Billboard 200 Dengan Album 'Get Up'

Photo : YONHAP News

Girl grup K-pop NewJeans menduduki puncak tangga album Billboard 200 dengan album extended play keduanya, "Get Up," setahun setelah debut.Billboard mengumumkan pada hari Rabu (02/08) waktu setempat, bahwa album yang berisi enam lagu tersebut menduduki posisi puncak tangga album terpopuler minggu ini di Amerika Serikat, dengan menghitung jumlah unit yang terjual baik dalam format fisik maupun digital.Dengan meraih posisi nomor satu, NewJeans menjadi girl grup K-pop kedua setelah BLACKPINK yang berhasil meraih prestasi tersebut."Get Up" dirilis oleh ADOR melalui YG Plus pada 21 Juli, lebih dari enam bulan setelah album mereka sebelumnya, "OMG."Tiga lagu utama dari album ini, "Super Shy," "ETA" dan "Cool with You," masuk ke dalam tangga lagu Billboard Hot 100, yang menjadikan grup ini sebagai girlband K-pop pertama yang memiliki tiga lagu atau lebih di Hot 100 secara bersamaan.