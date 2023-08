Korsel, AS, Dan Jepang Bahas Langkah Pembukaan Lini Telepon Antara Pemimpin

Photo : KBS News

Presiden Yoon Suk Yeol diperkirakan akan membahas langkah pembukaan lini telepon langsung antara tiga pemimpin dari Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jepang, ketika bertemu di Camp David, AS pada tanggal 18 Agustus mendatang bersama Presiden Joe Biden dan Perdana Menteri Fumio Kishida.Seorang pejabat Kantor Kepresidenan Korea Selatan menyatakan pada hari Kamis (03/08), bahwa isi pernyataan bersama terkait KTT antara Korea Selatan, AS dan Jepang di AS mendatang masih dibuat, namun ada kemungkinan pembukaan lini telepon langsung antara para pemimpin berpotensi dilakukan.Pembukaan lini telepon langsung antar-pemimpin bermakna sebagai saluran manajemen langsung terhadap provokasi misil dan nuklir Korea Utara atau saluran pembahasan terkait masalah Cina.Apabila lini telepon langsung antara tiga pemimpin terwujud, maka kerja sama keamanan antara Korea Selatan dan AS ditingkatkan ke kerja sama antara tiga negara termasuk Jepang.Hal tersebut menimbulkan dampak bahwa hubungan antara Korea Selatan dan Jepang juga turut menjadi erat selain normalisasi hubungan.Seorang pejabat pemerintah Korea Selatan menjelaskan bahwa, komunikasi langsung antara Korea Selatan dan AS bisa terjadi kapan saja, namun yang terpenting adalah komunikasi langsung antara Korea Selatan dan Jepang yang bisa dilaksanakan.