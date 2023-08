Wakil Menlu Urusan Perekonomian Korsel Dan AS Gelar Pembicaraan Via Telepon

Photo : Getty Images Bank

Wakil Menteri Luar Negeri Urusan Perekonomian Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) mengadakan pembicaraan melalui sambung telepon pada hari Kamis (03/08), untuk membahas langkah kerja sama dan isu keamanan ekonomi termasuk jaringan pasokan mineral inti.Wakil Kedua Menteri Luar Negeri Korea Selatan Oh Young-joo menelepon dengan Wakil Menteri Luar Negeri Urusan Perekonomian Jose Fernandez, dan menyepakati pertukaran tingkat tinggi di semester kedua, termasuk pembukaan KTT antara Korea Selatan, AS, dan Jepang tanggal 18 Agustus mendatang, pembahasan di bidang keamanan ekonomi, serta teknologi tercanggih.Dua Wakil Menteri itu menyamakan pandangan mereka untuk melakukan kerja sama dalam menstabilkan jaringan pasokan mineral utama melalui kemitraan keamanan mineral utama.Selain itu, dua pihak juga akan menggelar konferensi ekonomi tingkat tinggi (SED) antara Korea Selatan dan AS pada semester kedua, untuk membahas langkah peningkatan kerja sama ekonomi.