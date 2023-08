AS: 'Rusia Tingkatkan Kerja Sama Militer Dengan Korut'

Photo : YONHAP News

Gedung Putih menyatakan pada hari Kamis (03/08) waktu setempat, bahwa Rusia tengah menjalin upaya untuk meningkatkan kerja sama militer dengan Korea Utara melalui pembelian amunisi buatan Korea Utara.Koordinator Komunikasi Strategis Dewan Pertahanan Nasional AS John Kirby menyatakan hal tersebut sehubungan dengan kunjungan Menteri Pertahanan Rusia Sergey Kuzhugetovich Shoygu ke Korea Utara beberapa waktu lalu.Menurutnya, Menteri Shoygu yang mengunjungi Korea Utara berniat untuk membujuk Korea Utara agar menjual amunisi ke Rusia, dan AS prihatin atas dukungan militer Korea Utara ke operasi militer Rusia terhadap Ukraina.Ditambahkan pula, transaksi senjata antara Korea Utara dan Rusia adalah bentuk pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB, dan AS terus mencari tindakan pelanggaran atau mencegah upaya Rusia untuk mengambil artileri dari negara lain termasuk Korea Utara.John Kirby menambahkan bahwa peningkatan kerja sama militer antara Korea Utara dan Rusia, menunjukkan betapa sulitnya situasi yang dihadapi Presiden Vladimir Putin.Diketahui, delegasi Rusia termasuk Menteri Shoygu mengunjungi Korea Utara pada tanggal 25-27 Juli lalu pada hari peringatan gencatan senjata Perang Korea.