Korsel, AS, Dan Jepang Gelar Rapat Virtual Terkait Keamanan Siber

Photo : YONHAP News

Korea Selatan, Amerika Serikat (AS) dan Jepang menggelar rapat pertama terkait keamanan siber secara virtual pada hari Jumat (04/08).Kantor Kepresidenan Korea Selatan menyatakan bahwa, Wakil Direktur Kedua Badan Keamanan Nasional Cheongwadae, Lim Jong-deuk, Wakil Penasihat Badan Keamanan Nasional Urusan Digital dan Teknologi Baru AS, Anne Neuberger, dan Wakil Direktur Badan Keamanan Nasional Jepang Okano Masataka, berpartisipasi dalam rapat tersebut.Ketiga pihak berdiskusi untuk mencari cara dalam memutus tindakan Korea Utara yang menggunakan aset virtual yang diambil secara ilegal sebagai dana pengembangan senjata pemusnah massal.Khususnya, tiga pihak membahas langkah kerja sama terhadap tindakan siber ilegal Korea Utara termasuk pertukaran informasi antara tiga negara melalui pembentukan badan konsultasi tingkat tinggi, pengumuman rekomendasi keamanan gabungan, serta langkah pencegahan teknologi pencucian aset virtual 'mixer'.Selain itu, tiga negara juga bertukar pandangan mengenai langkah lanjutan terhadap buruh Korea Utara yang memperoleh dana dalam bentuk dolar di bidang teknologi informasi di luar negeri, kerja sama dengan perusahaan khusus aset virtual, dan lainnya.Tiga negara akan merealisasikan isi pembahasan tersebut melalui rapat selanjutnya pada awal bulan September mendatang.Kantor Kepresidenan Korea Selatan menyatakan bahwa, rapat kali ini menjadi landasan untuk mengaktifkan aliansi intelijen antara tiga negara yang terhubung dengan agenda KTT Korea Selatan, AS dan Jepang tanggal 18 Agustus mendatang di bidang keamanan digital.