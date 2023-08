Ekspor Kimchi Capai 80 Juta Dolar Pada Semester Pertama Dan Membukukan Surplus

Photo : Getty Images Bank

Ekspor kimchi Korea Selatan melampaui 80 juta dolar AS pada paruh pertama tahun ini dan membukukan surplus.Kementerian Pertanian, Pangan dan Urusan Pedesaan merilis data tersebut pada hari Minggu (06/08) bersama dengan rencana komprehensif untuk mempromosikan industri kimchi untuk periode 2023 hingga 2027.Menurut data tersebut, ekspor kimchi Korea Selatan mencapai 81 juta dolar AS dalam enam bulan pertama tahun ini, naik 4,8% dari tahun sebelumnya. Hal itu menandai peningkatan 20,3% dari tahun-tahun sebelumnya.Neraca perdagangan juga berubah menjadi hitam tahun ini dengan surplus 1,7 juta dolar, naik dari defisit 7,5 juta dolar AS pada tahun sebelumnya.Perputaran ini disebabkan oleh peningkatan ekspor ke Amerika Serikat dan Uni Eropa, meskipun ada penurunan pengiriman ke negara-negara berbahasa Mandarin.Dalam situasi ini, kementerian telah menetapkan target untuk mencapai 300 juta dolar AS dalam ekspor kimchi pada tahun 2027, lebih dari dua kali lipat dari angka tahun lalu yang mencapai 141 juta dolar.