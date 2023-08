Neraca Transaksi Berjalan Korsel Catatkan Surplus Untuk Bulan Kedua Di Bulan Juni

Photo : YONHAP News

Neraca transaksi berjalan Korea Selatan membukukan surplus untuk dua bulan berturut-turut di bulan Juni, karena surplus perdagangan dan peningkatan pembayaran dividen dari luar negeri.Menurut data sementara dari Bank Sentral Korea (BOK) pada hari Selasa (08/08), neraca transaksi berjalan negara mencatatkan surplus sebesar 5,87 miliar dolar AS di bulan Juni dan tetap berada di posisi positif untuk bulan kedua.Neraca positif sebesar 1,93 miliar dolar AS di bulan Mei setelah berbalik dari defisit 790 juta dolar AS di bulan sebelumnya.Neraca barang mencatatkan surplus 3,98 miliar dolar di bulan Juni, menjadi positif selama tiga bulan berturut-turut.Ekspor turun 9,3% dalam setahun di bulan Juni, penurunan bulan kesepuluh berturut-turut sejak September tahun lalu, sementara impor turun 10,2% dalam setahun.Neraca jasa juga mencatatkan kekurangan 2,61 miliar dolar, dengan neraca perjalanan mencatat defisit 1,28 miliar dolar.