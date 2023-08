AS Kecam Ancaman Korut Dan Kembali Meminta Untuk Dialog

Photo : YONHAP News

Departemen Luar Negeri AS menegaskan kembali kecamannya terhadap provokasi Korea Utara yang terus berlanjut, dan mengulangi permintaan untuk berdialog dengan rezim tersebut.Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, mengeluarkan pernyataan tersebut pada hari Senin (07/08) waktu setempat, dalam sebuah konferensi pers saat ditanya mengenai niat pemimpin Korea Utara Kim Jong-un sehubungan dengan inspeksi yang dilakukannya baru-baru ini terhadap pabrik-pabrik senjata utama.Miller mengatakan bahwa dirinya tidak akan berusaha menjelaskan perilaku Kim, tetapi menambahkan bahwa AS mengutuk peluncuran rudal Korea Utara dalam beberapa minggu terakhir dan pengembangan senjata nuklirnya.Juru bicara tersebut mengatakan bahwa meskipun Washington berharap Pyongyang akan terlibat dalam dialog, namun Pyongyang tampak tidak menunjukkan niatnya.Miller juga mengatakan bahwa AS secara eksplisit telah menyatakan keprihatinannya mengenai kerja sama yang erat antara Rusia dan Korea Utara serta akan terus melakukan hal tersebut sambil mempertahankan semua sanksi terkait.