Topan Khanun Akan Sampai Di Pantai Selatan Korsel Pada Kamis Pagi

Photo : KBS News

Topan Khanun diperkirakan akan sampai di pantai selatan Korea Selatan pada hari Kamis (10/08) dan bergerak ke arah utara ke wilayah pedalaman tengah.Badan Meteorologi Korea (KMA) mengatakan bahwa badai tropis yang saat ini berada di barat daya Kyushu Jepang, akan terus bergerak ke utara dan mencapai perairan di lepas pantai selatan Korea Selatan pada Kamis pagi.Setelah mencapai daratan, topan tersebut diperkirakan akan bergerak ke daerah pedalaman di wilayah tengah sebelum melanjutkan perjalanan ke Korea Utara pada Jumat (11/08) pagi.Saat Khanun bergerak mendekati Semenanjung Korea, wilayah Korea Selatan akan berpotensi mulai merasakan dampaknya mulai hari Rabu (09/08), yang dimulai dari Pulau Jeju dan wilayah pantai selatan.Angin kencang berkecepatan 40 meter per detik diperkirakan akan melanda wilayah pesisir selatan di provinsi Gyeongsang dan Jeolla, sementara angin berkecepatan 25 hingga 35 meter per detik diperkirakan akan menghantam wilayah timur Provinsi Gangwon dan wilayah pedalaman provinsi Gyeongsang hingga provinsi Jeolla dan Jeju yang lebih luas.KMA mengatakan bahwa wilayah bagian timur Korea Selatan diperkirakan akan mengalami hujan lebat saat topan melewati negara ini, dengan perkiraan curah hujan mencapai lebih dari 600 milimeter untuk Provinsi Gangwon bagian timur dan lebih dari 400 milimeter untuk Provinsi Gyeongsang.Hujan lebat dengan intensitas 100 milimeter per jam juga diperkirakan akan melanda beberapa bagian di Provinsi Gangwon bagian timur.Daerah lain dan wilayah ibu kota diperkirakan akan mengalami curah hujan berkisar antara 100 hingga 200 milimeter, sementara lebih dari 300 milimeter diperkirakan terjadi di beberapa bagian Provinsi Jeolla.KMA mengatakan bahwa topan, dengan tekanan atmosfer saat ini 970 hektopascal di pusatnya dan kecepatan angin maksimum 35 meter per detik, diperkirakan akan tetap "kuat" atau lebih ketika mencapai pantai selatan Korea Selatan.