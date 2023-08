Pemkot Seoul Batalkan Aktivitas Luar Ruangan Jambore Pramuka Dunia Akibat Topan Khanun

Photo : YONHAP News

Pemerintah kota Seoul membatalkan agenda kegiatan yang digelar di luar ruangan pada hari Kamis (10/08) untuk Jambore Pramuka Dunia, akibat topan Khanun yang bergerak ke arah Semenanjung Korea. Kegiatan difokuskan ke pelaksanaan program di dalam ruangan seperti di Dongdaemun Desain Plaza (DDP), Sangam DMC, LoL Park, dan lainnya.Seorang pejabat pemkot Seoul mengatakan bahwa pihaknya membatalkan program di luar ruangan akibat topan Khanun, namun menyajikan berbagai program yang dapat dinikmati di dalam ruangan.Ditambahkan pula, pihaknya akan memutuskan terkait gelaran program di luar ruangan setelah hari Jumat (11/08) mendatang, sesuai perkembangan situasi terkait topan Khanun.Beberapa kegiatan yang disediakan untuk anggota pramuka adalah Tur arsitektur DDP yang mencermati sejarah sekitar Dongdaemun melalui bangunan, serta peragaan kecantikan dan busana di B the B digelar di DDP. Selanjutnya program mengelilingi LoL Park tempat berlangsungnya gelaran liga dalam negeri untuk game 'League Of Legend' yang berlangsung setiap pukul 11 pagi hingga tanggal 13 Agustus mendatang.Selain itu program peragaan gelombang Korea atau Hallyu juga turut disajikan untuk para peserta, seperti tur ke Museum Kimchi, program peragaan barang tradisional seperti gelang tangan, sapu tangan, cermin, dan lainnya, bersamaan dengan kelas K-pop dance, tur ke perusahaan kecantikan Amore, Balai Kota Seoul, Seni Galeri Nasional Seoul, Museum Sejarah Seoul, dan masih banyak lagi.Sementara itu, 2.500 peserta Jambore Pramuka Dunia juga telah berpartisipasi dalam acara 'Welcome To Seoul Dance Night' yang digelar di Taman Sungai Hangang dan Gwanghwamun pada malam hari Rabu (09/08).