Ekspor ICT Tahun Lalu Capai Titik Tertinggi Di Angka 233 Miliar Dolar AS

Photo : YONHAP News

Ekspor di sektor teknologi telekomunikasi dan informasi (ICT) tahun lalu dikonfirmasi mencapai titik tertinggi dalam sejarah.Agen Promosi Industri Teknologi Informasi Korea (NIPA) menyatakan pada hari Kamis (10/08) bahwa nilai ekspor bidang ICT mencapai 233,3 miliar dolar AS dengan meningkat 2,5% dibandingkan tahun lalu.Meningkatnya nilai ekspor ICT lebih 200 miliar dolar AS ini merupakan kali kedua setelah tahun 2021 lalu.Ekspor Samsung SDS paling banyak dengan mencapai 12 triliun 290 miliar dolar AS, dan disusul perusahaan game seperti Netmarble, Krafton, dan beberapa perusahaan lainnya.NIPA menyatakan bahwa berkembangnya perusahaan game Korea Selatan ke pasar Cina dipercepat dengan peningkatan izin layanan game di Cina.Namun, nilai ekspor bidang ICT secara menyeluruh masih mengalami penurunan sejak semester kedua tahun lalu akibat kemerosotan semikonduktor tipe memori volatil.Selain itu, ekspor komputer dan peralatan terkait, juga mengalami defisit dalam tiga tahun walaupun ada surplus di bidang ekspor display, telepon seluler, dan lainnya.