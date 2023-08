Ekspor Turun 15,3% Dalam 10 Hari Pertama Bulan Agustus

Photo : YONHAP News

Ekspor turun sekitar 15% dalam setahun pada sepuluh hari pertama bulan Agustus.Menurut data sementara dari Layanan Bea Cukai Korea pada hari Jumat (11/08), bahwa pengiriman keluar negara mencapai 13,22 miliar dolar AS pada periode yang disebutkan, turun 15,3% dari tahun sebelumnya. Ekspor harian rata-rata juga turun 15,3% dengan jumlah hari kerja yang sama dengan tahun lalu, yaitu delapan setengah hari.Ekspor mobil dan kapal naik 27,2% dan 182,8%, sementara semikonduktor dan produk minyak bumi turun 18,1% dan 37,8% dalam setahun.Pengiriman keluar seperti ke Cina dan Amerika Serikat masing-masing turun 25,9% dan 0,8%, sementara ekspor ke Vietnam naik 3,7%.Impor turun 30,5% dalam setahun menjadi 16,23 miliar dolar AS selama periode tersebut, menghasilkan defisit perdagangan sebesar 3,01 miliar dolar AS, lebih besar daripada kekurangan 2,26 miliar dolar AS yang tercatat sebulan sebelumnya.