Kemenlu Berharap Pencabutan Pembekuan Aset Iran Di Korsel Berjalan Lancar

Photo : YONHAP News

Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa pihaknya berharap agar pencabutan pembekuan aset Iran di Korea Selatan berjalan dengan lancar pada hari Jumat (11/08).Dia menyatakan bahwa pemerintah Korea Selatan telah melakukan pembahasan dengan negara-negara terkait meliputi Amerika Serikat (AS) dan Iran untuk memecahkan masalah tersebut, namun tidak ada hal yang bisa ditegaskan secara rinci pada saat ini.Ditafsirkan pula bahwa dirinya masih mempertimbangkan mengenai perkembangan situasi yang tersisa sampai proses pencabutan selesai secara menyeluruh. Walaupun sudah ada kesepakatan pencabutan pembekuan aset Iran yang berada di Korea Selatan.Kantor berita Bloomberg melaporkan bahwa AS telah meminta transfer aset Iran yang dibekukan di Korea Selatan ke Qatar melalui Swiss, serta pertukaran tahanan antara Iran dan AS yang dilakukan setelah proses transfer aset itu selesai.