KTT Korsel, AS, Jepang Akan Fokus Pada Respons Bersama Atas Ancaman Korut

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol akan bertolak menuju Amerika Serikat (AS) pada hari Kamis (17/08) mendatang untuk menghadiri pertemuan puncak trilateral dengan AS dan Jepang.Pertemuan puncak antara ketiga negara itu akan diadakan untuk pertama kali selama tiga bulan setelah pertemuan trilateral di Hiroshima, Jepang pada bulan Mei lalu. Namun Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) trilateral tahunan ini akan berlangsung secara terpisah dari pertemuan internasional lainnya.Presiden Yoon akan mengunjungi kediaman kepresidenan Camp David dekat Washington pada 18 Agustus untuk menggelar pertemuan dengan Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Saat itu, para pemimpin akan merilis pernyataan visi bersama yang mengumumkan pengaturan untuk mewujudkan kerja sama keamanan antara ketiga negara.Pernyataan bersama tersebut, diperkirakan akan mencakup kesepakatan ketiga pemimpin untuk menggelar latihan trilateral tahunan, meningkatkan pembagian intelijen, dan meningkatkan kolaborasi di bidang keamanan siber, di tengah ancaman oleh Korea Utara yang terus meningkat.Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Kim Tae-hyo menuturkan bahwa pertemuan pekan depan tersebut diharapkan dapat membawa kolaborasi trilateral yang komprehensif ke fase baru, serta menekankan akan mengubah lanskap strategis kawasan Indo-Pasifik ke depannya.Sementara itu gelaran KTT bilateral terpisah antara Korea Selatan dan Jepang di sela-sela KTT trilateral dilaporkan tengah dikoordinasikan.