WSJ: Latihan Tahunan Korsel, AS, Jepang Akan Dicapai Sebagai Hasil KTT Trilateral

The Wall Street Journal (WSJ) mengabarkan bahwa latihan tahunan bersama antara Korea Selatan, AS dan Jepang, yang berpotensi akan dicapai dalam pertemuan puncak trilateral di AS pada 18 Agustus mendatang akan mencakup latihan pencegatan rudal menggunakan radar, satelit, dan integrasi sistem senjata dari ketiga negara.Media yang berbasis di AS tersebut memberitakan pada hari Minggu (13/08), bahwa sebagai hasil dari KTT kali ini, yang akan terfokus pada agenda utama mengenai cara penanggulangan untuk melawan Korea Utara dan Cina, pelaksanaan tahunan latihan militer gabungan trilateral, dan gelaran tahunan KTT trilateral akan diumumkan.Diperkirakan akan adanya reaksi dari Cina jika laporan tersebut benar.Selanjutnya, WSJ menyampaikan bahwa salah satu tujuan utama dalam pertemuan puncak trilateral mendatang adalah untuk memperkokoh rekonsiliasi antara Seoul dan Tokyo.