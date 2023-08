KBS WORLD Radio Rayakan HUT Ke-70 Pada Selasa, 15 Agustus

Photo : KBS WORLD Radio

KBS WORLD Radio, satu-satunya media internasional multibahasa di Korea Selatan yang menayangkan konten dalam sebelas bahasa, akan menyiarkan program khusus untuk merayakan ulang tahun ke-70 berdirinya pada hari Selasa (15/08) besok.Konser spesial K-pop online yang telah digelar sebelumnya berjudul "Beyond Borders" akan ditayangkan di KBS World TV pada Selasa mulai pukul 17.00 waktu Korea.Konten tersebut juga akan diunggah di platform YouTube resmi KBS WORLD Radio satu jam kemudian.Pada hari Selasa, sebuah program lain bertajuk "Thanks to You" berisi pesan ucapan selamat dari pendengar KBS WORLD Radio dari seluruh dunia dan cerita mereka juga akan disiarkan dalam sebelas bahasa.