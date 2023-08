Korsel, AS, Jepang Akan Umumkan 'Prinsip Camp David' Pada KTT Trilateral

Photo : YONHAP News

Media online Amerika Serikat (AS) Axios melaporkan pada hari Senin (14/08) waktu setempat bahwa pemimpin Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang mengumumkan 'Prinsip Camp David' yang menentukan hubungan tiga negara di KTT tanggal 18 Agustus mendatang.Menurut Axios, KTT kali ini merupakan hasil diplomasi AS yang memakan waktu selama beberapa bulan karena AS berupaya agar Korea Selatan dan Jepang dapat menjalin masa depan yang bersatu dengan mengatasi masalah sejarah di masa lalu.Ditambahkan pula, tiga pemimpin mengumumkan pembukaan hotline langsung antara tiga negara, tugas pembahasan saat muncul krisis, dan hal lainnya.Sehubungan dengan hal itu, pejabat pemerintah AS menjelaskan ke Kantor Berita Reuters bahwa tidak ada kemungkinan penandatanganan perjanjian keamanan resmi yang mengandung janji pertahanan trilateral di KTT kali ini, namun tiga negara telah menyepakati tanggung jawab terhadap pertahanan regional dan pembukaan hotline untuk komunikasi dalam kondisi krisis.Hal tersebut ditafsirkan bahwa tiga negara menyepakati pembukaan hotline, namun tidak menentukan manajemen terhadap krisis sebagai kewajiban.Menurut Reuters, tiga negara akan mengambil inisiatif bersama terkait teknologi, pendidikan, dan pertahanan di dalam KTT kali ini.