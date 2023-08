Korut Klaim Alasan Tentara AS Membelot Ke Korut Karena Alasan Diskriminasi Rasial

Photo : YONHAP News

Korea Utara untuk pertama kali secara resmi menyinggung tentara Amerika Serikat (AS) Travis King yang telah melintasi zona demiliterisasi (DMZ) masuk ke wilayah Korea Utara bulan lalu, tanpa izin.Korea Utara mengatakan bahwa tentara AS itu kabur ke wilayahnya karena faktor "penganiayaan tidak manusiawi dan diskriminasi rasial" di kalangan tentara AS.Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) merilis hasil investigasi awal terhadap tentara AS itu pada hari Rabu (16/08), dengan mengatakan bahwa King secara ilegal memasuki garis demarkasi ke Korea Utara, saat ia melakukan tur bersama ke wilayah DMZ pada 18 Juli 2023.KCNA melanjutkan bahwa selama penyelidikan, King mengakui bahwa dia telah memutuskan untuk membelot ke Korea Utara karena dia memendam perasaan tidak nyaman terhadap penganiayaan yang tidak manusiawi dan diskriminasi rasial di dalam pasukan AS.Menurut KCNA, tentara tersebut mengungkapkan kekecewaannya atas ketidaksetaraan masyarakat AS dan menyatakan kesediaannya untuk mencari pengungsi di Korea Utara atau negara ketiga.Travis King diketahui pernah menjalani hukuman di Korea Selatan setelah melakukan beberapa pelanggaran di negaranya. Itu sebabnya dia direncanakan akan menjalani hukuman indisipliner saat kembali ke AS, namun dia melintasi perbatasan Korea Utara saat sedang melakukan tur sipil di Desa Panmunjom.Setelah itu, pemerintah AS dan Komando PBB yang mengendalikan zona demarkasi militer terus mencoba berbagai cara untuk berkomunikasi dengan Korea Utara untuk mengonfirmasi keberadaan tentara Travis.Pihak AS mengatakan tidak dapat memverifikasi dugaan pernyataan tentara Travis tersebut.Disebutkan pula bahwa pihaknya tetap berfokus pada proses kepulangannya dengan selamat, sebagaimana prioritas pemerintah AS adalah membawa prajurit Travis King pulang dan tetap bekerja keras melalui semua saluran yang tersedia untuk mencapai hasil itu.