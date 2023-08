Korsel Dan AS Gelar Pertemuan Untuk Kerja Sama Penggalian Kerangka Jenazah Prajurit

Photo : YONHAP News

Pertemuan reguler antara Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) untuk kerja sama penggalian kerangka jenazah prajurit Perang Korea dibuka kembali setelah empat tahun.Tim Identifikasi dan Penemuan Kerangka Jenazah Korea di Kementerian Pertahanan Korea mengatakan, bahwa pihaknya bersama dengan Defense POW/MIA Accounting Agency atau DPAA di bawah Departemen Pertahanan AS telah mengadakan pertemuan rutin bilateral di sebuah pangkalan Angkatan Udara Di Delaware, AS pada hari Rabu (16/08).Pertemuan tersebut pernah digelar secara reguler, namun pertemuan tatap muka ditangguhkan, setelah pertemuan secara virtual atau telepon digelar sebagai bagian dari upaya pencegahan COVID-19.Pihak kementerian menuturkan bahwa dalam pertemuan kali ini, keduanya kembali mengonfirmasi tujuan bersama mereka untuk menemukan, menggali, dan mengidentifikasi kerangka jenazah prajurit yang meninggal dunia selama perang Korea dari kedua negara yang berjuang dan berkorban untuk melindungi kebebasan.Adapun, kedua belah pihak telah bertukar berbagai pandangan untuk memperkuat kerja sama dalam penemuan dan penggalian kerangka jenazah antara kedua negara.