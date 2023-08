Presiden Yoon Akan Berangkat Ke AS Hari Kamis Untuk Hadiri KTT Camp David

Photo : YONHAP News

Presiden Yoon Suk Yeol akan bertolak ke Amerika Serikat (AS) pada hari Kamis (17/08) untuk menghadiri pertemuan puncak dengan Presiden AS dan Jepang di Camp David.Yoon akan berangkat dengan pesawat kepresidenan di Pangkalan Udara Seoul pada hari Kamis sore, setelah menyelesaikan prosesi pemakaman ayahnya yang meninggal dunia pada hari Selasa (15/08). Diinformasikan ibu Negara Kim Keon-hee tidak akan mendampingi presiden dalam perjalanannya kali ini.Pada hari Jumat (18/08), presiden dijadwalkan untuk menghadiri KTT Camp David yang akan diikuti dengan agenda makan siang dan konferensi pers bersama.Ketiga pemimpin akan membahas visi bersama dan prinsip-prinsip dasar untuk kerja sama trilateral serta cara-cara untuk bekerja sama dalam membangun sistem kerja sama berlapis dan tanggapan bersama terhadap ancaman nuklir dan rudal Korea Utara.KTT ini diharapkan tidak hanya menyentuh masalah keamanan dan militer, termasuk standarisasi latihan militer bersama dan berbagi informasi tentang rudal Korea Utara, tetapi juga pada topik non-militer seperti kecerdasan buatan dan keamanan ekonomi.Ada kemungkinan Yoon akan mengadakan pertemuan bilateral secara terpisah dengan Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Camp David.Selanjutnya Yoon akan kembali pada hari Jumat malam dan tiba di Korea Selatan sekitar lewat tengah malam Minggu (20/08) dini hari.