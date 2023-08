Indeks Harga Ekspor Dan Impor Turun Di Juli Akibat Kenaikan Harga Minyak Global

Photo : YONHAP News

Harga ekspor dan impor Korea Selatan tahun lalu turun tipis akibat kenaikan harga minyak mentah global baru-baru ini.Menurut data dari Bank Sentral Korea (BOK) pada hari Kamis (17/08), indeks harga ekspor Korea Selatan berada di angka 112,81 di bulan Juli, naik 0,1% dari bulan Juni.Produk batu bara dan minyak mendorong harga ekspor sebesar 7,0% berkat kenaikan harga minyak mentah dan peningkatan permintaan pada musim puncak perjalanan.Secara nyata, harga minyak global naik 7,3% dari $74,99 dolar AS per barel di bulan Juni menjadi 80,45 dolar AS di bulan Juli berdasarkan minyak Dubai.Sementara indeks harga impor pada bulan Juli tercatat 130,44, naik 0,4% dari bulan sebelumnya.Harga bahan baku termasuk produk pertambangan dan produk pertanian, kehutanan dan perikanan juga naik 3,1% dari sebulan sebelumnya dan mendorong harga impor.Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, harga ekspor dan impor turun, masing-masing 11,5% dan 13,5%.