Hasil Pembahasan KTT Korsel, AS, Dan Jepang Akan Dimuat Dalam 'Prinsip Camp David'

Photo : YONHAP News

Presiden Yoon Suk Yeol berangkat ke Amerika Serikat (AS) pada hari Kamis (17/08) usai pemakaman mendiang ayahnya untuk menghadiri KTT trilateral Korea Selatan, AS, dan Jepang.KTT trilateral itu diperkirakan dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kerja sama ketiga negara di segala bidang termasuk ekonomi dan keamanan.Direktur Pertama dari Badan Keamanan Nasional Kim Tae-hyo mengatakan, melalui pertemuan kali ini badan konsultatif trilateral Korea Selatan, AS, dan Jepang akan mendapatkan independensi yang nyata sebagai badan kolaborasi di kawasan Indo-Pasifik.Di bidang keamanan, akan dibahas berbagi informasi peringatan rudal, latihan bersama reguler, dan berbagi informasi siber serta militer.Diharapkan kesepakatan kerja sama ekonomi dapat disetujui, seperti pembentukan sistem peringatan dini ketiga negara untuk risiko dalam rantai pasokan bahan dan suku cadang.Diharapkan pula adanya regularisasi KTT antara Korea Selatan, AS, dan Jepang dan pertemuan pejabat tinggi diplomasi dan keamanan.Semua pembahasan soal kerja sama ketiga negara itu akan dimuat dalam 'Prinsip Camp David' dan diumumkan setelah KTT Korea Selatan, AS, dan Jepang.Presiden Yoon dijadwalkan akan tiba di AS pada hari Kamis (17/08) waktu setempat dan menghadiri KTT Korea Selatan, AS, dan Jepang.Terdapat kemungkinan juga KTT bilateral antara Korea Selatan-AS dan KTT Korea Selatan-Jepang diadakan secara terpisah.