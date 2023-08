Korsel, AS, Dan Jepang Akan Adopsi 'Prinsip Camp David' Dan 'Semangat Camp David'

Photo : YONHAP News

Pemimpin Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang akan mengadopsi Semangat Camp David selain Prinsip Camp Davis pada KTT trilateral di Camp David, AS, pada hari Jumat (18/08) waktu setempat.Direktur Pertama dari Badan Keamanan Nasional Kim Tae-hyo dalam pengarahan di Kantor Kepresidenan Yongsan pada hari Kamis (17/08) mengatakan, bahwa sebagai hasil dari KTT kali ini, telah ditetapkan untuk mengadopsi dua dokumen dan kemungkinan mengadopsi satu dokumen tambahan.Menurut Kim, Prinsip Camp David merupakan pedoman untuk kerja sama antara Korea Selatan, AS, dan Jepang yang berkelanjutan ke depan, sementara Semangat Camp David merupakan pernyataan bersama yang mengandung visi kerja sama ketiga negara dan rencana pelaksanaannya.Dalam Prinsip Camp David, ketiga pemimpin negara mengumumkan prinsip untuk memperkuat kerja sama Korea Selatan, AS, dan Jepang untuk perdamaian dan kemakmuran wilayah Indo-Pasifik serta seluruh dunia berdasarkan nilai dan norma bersama.Kim menerangkan bahwa Semangat Camp David adalah pernyataan bersama yang mengandung visi bersama dan hasil utama dalam pertemuan puncak negara dan isinya adalah pembentukan badan konsultatif konkret dengan visi bersama, pencegahan yang diperluas dan pelatihan bersama, serta kerja sama ekonomi dan keamanan ekonomi.Kim juga mengatakan Korea Selatan berencana menggelar pertemuan bilateral dengan AS dan Jepang di sela-sela KTT di Camp David kali ini.