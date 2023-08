Yoon Tiba Di AS Untuk Hadiri KTT Bersama Biden Dan Kishida

Photo : YONHAP News

Presiden Yoon Suk Yeol telah tiba di Amerika Serikat (AS) untuk menghadiri pertemuan trilateral dengan Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Camp David, Maryland.Pesawat kepresidenan, yang lepas landas dari Pangkalan Udara Seoul di Seongnam sekitar pukul 18.15 waktu Korea Selatan, mendarat di Pangkalan Gabungan Andrews di dekat Washington DC pada pukul 18.40 waktu setempat.KTT trilateral dijadwalkan pada hari Jumat (18/08) waktu setempat, atau Sabtu (19/08) dini hari waktu Korea, di tempat peristirahatan kepresidenan AS, di mana ketiga pemimpin diharapkan untuk mengadopsi dua dokumen berjudul "Prinsip Camp David" dan "Semangat Camp David" yang terkait dengan peningkatan kerja sama trilateral.Ini akan menjadi pertemuan keempat bagi ketiganya sejak Presiden Yoon menjabat dan pertemuan puncak mandiri pertama di antara mereka yang tidak berlangsung di sela-sela konferensi multilateral.Yoon juga dijadwalkan akan mengadakan pertemuan bilateral secara terpisah dengan Biden dan Kishida di sela-sela KTT tiga negara.