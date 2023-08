Presiden Joe Biden Periksa Agenda KTT Trilateral Di Camp David

Photo : YONHAP News

Menjelang pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jepang, Presiden Joe Biden bertolak ke Camp David untuk memeriksa agenda final KTT.Pemerintah AS yang meliputi Kementerian Luar Negeri, Gedung Putih, dan Kementerian Pertahanan menekankan bahwa pentingnya koalisi antara Korea Selatan, AS dan Jepang.Juru Bicara Kementerian Pertahanan AS Patrick Ryder menjelaskan bahwa KTT kali ini bermanfaat untuk mengembangkan hubungan keamanan tiga negara dan juga menstabilkan wilayah Indo-Pasifik.Menurutnya, peningkatan kerja sama keamanan antara Korea Selatan, AS dan Jepang bertujuan untuk mencari kestabilan yang berbasis norma internasional, sehingga tidak mengarah ke negara tertentu termasuk Cina.Sementara itu, Camp David diketahui merupakan tempat yang melahirkan berbagai kesepakatan penting dari segi sejarah hingga saat ini, termasuk pembahasan 'Normandy Landings', perjanjian perdamaian antara Mesir dan Israel akhir tahun 1970-an, dan masih banyak lagi.