Gedung Putih: 'Biden Bersedia Bertemu Kim Jong-un Tanpa Prasyarat'

Photo : YONHAP News

Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan pada hari Kamis (17/08) bahwa Presiden AS Joe Biden bersedia untuk bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un "tanpa prasyarat" untuk mendiskusikan denuklirisasi Semenanjung Korea.Pernyataan itu diungkapkan oleh John Kirby, Koordinator Dewan Keamanan Nasional untuk Komunikasi Strategis, dalam sebuah wawancara dengan Kyodo News Jepang, dan menambahkan bahwa tawaran tersebut tetap berada di atas meja meskipun tidak ada tanggapan positif dari Pyongyang.Dengan Kim yang tampak tidak menunjukkan ketertarikan pada tawaran tersebut, Kirby melanjutkan bahwa AS akan memastikan mereka siap untuk mempertahankan kepentingan keamanan nasionalnya dan kepentingan sekutu Korea Selatan dan Jepang.Dia mengungkapkan bahwa hal itu berarti memperkuat kehadiran militer AS di wilayah tersebut seperti yang telah dilakukannya dan akan mempertimbangkan untuk melanjutkannya jika diperlukan.Meskipun menegaskan bahwa tawaran untuk mengadakan pembicaraan telah dibuat, namun Kirby tidak menjelaskan kapan tawaran itu disampaikan kepada Korea Utara.