Biden Sampaikan Belasungkawa Atas Meninggalnya Ayah Yoon

Photo : YONHAP News

Presiden AS Joe Biden menyampaikan ungkapan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya ayah Presiden Yoon Suk Yeol pada hari Selasa (15/08) dalam sebuah surat dan panggilan telepon, setelah presiden Yoon mendarat di AS untuk menghadiri KTT trilateral pada hari Jumat (18/08) waktu setempat.Menurut Sekretaris Senior Kepresidenan untuk Hubungan Masyarakat Kim Eun-hye pada hari Kamis (17/08), Presiden AS dan Ibu Negara Jill Biden mengirimkan karangan bunga dan catatan ke kamar hotel Presiden Yoon sebelum kedua pemimpin berbicara melalui telepon, dan Yoon menyampaikan rasa terima kasihnya.Presiden Yoon kemudian menyampaikan keprihatinannya tentang kebakaran hutan yang sedang berlangsung di Hawaii, dan mengatakan bahwa negaranya siap mendukung sekutunya untuk mengatasi bencana tersebut.Berterima kasih kepada Yoon, Biden menyatakan harapannya bahwa sejarah akan ditulis di antara ketiga negara dalam pertemuan mereka di tempat peristirahatan kepresidenan AS, di mana mereka akan bergabung dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida.