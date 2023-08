Presiden Yoon Tiba Di AS Dan Siap Untuk Hadiri KTT Trilateral

Photo : YONHAP News

Presiden Yoon Suk Yeol tiba di Amerika Serikat (AS) pada hari Kamis (17/08) waktu setempat, untuk hadir dalam gelaran KTT antara Korea Selatan, AS dan Jepang.Setelah memeriksa persiapan KTT, Presiden Yoon berpindah ke tempat peristirahatan kepresidenan AS Camp David, di sekitar Washington D.C pada malam hari Kamis waktu Korea.Pemimpin dari Korea Selatan, AS dan Jepang akan mengadakan KTT untuk membahas langkah kerja sama tiga negara pada hari Jumat (18/08) waktu setempat, dan mengumumkan hasilnya pada hari Sabtu (19/08) waktu Korea.Di dalam KTT kali ini, tiga negara akan mengadopsi dua dokumen berjudul "Prinsip Camp David" dan "Semangat Camp David" yang terkait dengan peningkatan kerja sama trilateral."Prinsip Camp David" mengandung pedoman dasar dimana lingkup kerja sama trilateral diperluas ke Indo-Pasifik dan dunia dari Semenanjung Korea."Semangat Camp David" mengandung langkah kerja sama yang lebih jelas termasuk gelaran latihan militer gabungan tiga negara secara reguler, peningkatan pembagian informasi militer, manajemen bersama krisis pasokan global, dan lainnya.Kerja sama tiga negara tersebut dianggap sebagai pembentukan badan konsultasi keamanan dan ekonomi dengan baru, dan juga ada kemungkinan hal tersebut menimbulkan ketegangan dengan Cina.Diperkirakan tiga negara juga akan membahas mengenai masalah 'selat Taiwan' yang ditargetkan Cina atau tidak.Sementara, KTT antara Korea Selatan dan AS, serta KTT antara Korea Selatan dan Jepang juga diagendakan akan digelar di Camp David.