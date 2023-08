Terdapat Analisis Bahwa Rusia Mentransfer Teknologi ICBM Ke Korut

Photo : YONHAP News

Terdapat analisis bahwa Rusia mentransfer teknologi rudal balistik antar benua berbahan bakar padat ke Korea Utara.Menurut laporan dari media khusus Korea Utara 'Beyond Parallel' di bawah Pusat Kajian Strategis dan Internasional (CSIS) pada hari Kamis(17/08) waktu setempat, ukuran fisik dan data jalur pelacakan dari bahan bakar padat ICBM Korea Utara, Hwasong-18 yang diluncurkan pada bulan lalu hampir sama dengan misil dari Rusia, Topol-M ICBM (SS-27 Mod 2).Ditambahkan pula, pengembangan misil tingkat tinggi Korea Utara sulit dilaksanakan tanpa kerja sama dari para ilmuwan sains dan pemerintah Rusia.Media 'Beyond Parallel' melaporkan bahwa uji coba ICBM Hwasong-18 Korea Utara ke arah laut timur dianggap sukses, dan ada kemungkinan ICBM berbahan bakar padat merupakan hasil kerja sama teknologi antara Korea Utara dan Rusia.Hwasong-18 mendapatkan banyak perhatian dari otoritas keamanan Korea Selatan, AS, dan Jepang karena jarak jangkauan dan kinerjanya setelah diluncurkan.Misil tersebut dianalisis mampu menghantam daratan utama AS dengan terbang sejauh 15 ribu km apabila diluncurkan dengan sudut normal.