Lagu Berbahasa Korea Tempati Posisi Ke-2 Dalam Top 10 Hits Billboard Hot 100 Non-English

Photo : YONHAP News

Lagu berbahasa Korea berhasil menduduki posisi kedua di antara lagu-lagu non-Inggris yang berhasil mencapai 10 besar tangga lagu Billboard Hot 100.Majalah musik Billboard di Amerika Serikat (AS) merilis analisis tersebut dalam sebuah artikel online pada tanggal 16 Agustus lalu.Menurutnya, terdapat hanya 35 lagu dalam bahasa non-Inggris yang masuk dalam top 10 di tangga lagu Billboard Hot 100 sejak tangga lagu itu dirilis pada 1958 silam.Dari total jumlah tersebut, 19 lagu berbahasa Spanyol terbanyak dari semua bahasa, disusul oleh lagu dalam bahasa Korea dengan sebanyak 8 lagu. Selanjutnya bahasa Jerman memiliki 3 lagu, bahasa Prancis dan Italia masing-masing memiliki 2 lagu, dan bahasa Jepang dengan 1 lagu.Diakui boyband asal Korea Selatan BTS memberi sumbangan besar dalam pencapaian tersebut. Sebanyak 6 dari 8 top 10 hits berbahasa Korea berasal dari BTS, termasuk di antaranya adalah "FAKE LOVE", "Boy With Luv , "On", "Life Goes On", "My Universe", dan lagu solo anggota BTS Jimin "Like Crazy'.Dua lagu lainnya adalah lagu hits global dari Psy "Gangnam Style" dan "Gentleman".Terlebih lagi, hanya 10 lagu dalam bahasa non-Inggris yang menempati peringkat puncak di tangga lagu Billboard Hot 100, termasuk tiga lagu dari BTS, seperti 'Life Goes On", "My Universe" dan "Like Crazy".Billboard menuturkan bahwa lagu-lagu hits dari BTS dan Bad Bunny disoroti bertepatan dengan dimulainya peningkatan globalisasi musik.