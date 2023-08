BOK Pertahankan Suku Bunga Acuan Di Level 3,5%

Photo : YONHAP News

Bank Sentral Korea (BOK) telah memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 3,5%.Dewan Kebijakan Moneter Bank Sentral mengadakan pertemuan penetapan suku bunga reguler keenam tahun ini pada hari Kamis (24/08), dan memutuskan untuk mempertahankan suku bunga untuk kelima kalinya berturut-turut, setelah terakhir kali menaikkan suku bunga pada bulan Januari tahun ini.Dengan pembekuan suku bunga terbaru, selisih dengan suku bunga Federal Reserve Amerka Serikat (The Fed) berada di rekor tertinggi yaitu 2%.Bank Sentral AS, Federal Reserve System, akan menetapkan suku bunga acuan pada pertemuan dewan rapat kebijakan bank sentral AS pada bulan depan.Sementara itu, BOK telah mempertahankan perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 1.4% dalam laporan revisi perkiraan ekonomi yang diumumkan pada hari Kamis (24/08).Sedangkan perkiraan tingkat pertumbuhan tahun depan direvisi menjadi 2,2%, atau lebih rendah 0,1% poin dibandingkan perkiraan sebelumnya.BOK memperkirakan tingkat kenaikan harga konsumen menjadi 3,5%, sama seperti perkiraan bulan Mei lalu.Selanjutnya BOK memprediksi perkiraan kenaikan harga barang tahun depan menjadi 2,4%.